Liliana Almeida e Bruno de Carvalho recordam início do romance: «Havia qualquer coisa que me puxava para ele»

Liliana Almeida e Bruno de Carvalho marcaram presença na emissão especial dos 30 anos da TVI e falaram sobre o início da relação inesperada, na casa do «Big Brother».

O empresário revelou: «Houve uma pessoa que me provocou muito mais emoções do que eu provoquei nas pessoas todas», disse sobre Liliana Almeida, revelando que não estava nada à espera de se apaixonar no programa.

«Não, de todo, o meu sombra queria-me explicar como é que era e que eu tinha de pôr a mão para cima (consentimento) e eu: 'achas que e vou agora para o programa para pôr a mão para cima?' E pumba, foi mal ela entrou», sublinhou.

Já Liliana contou que não olhou logo para Bruno: «Eu não conseguia olhar para os olhos dele, tive um bocado de receio. Porque percebi que havia qualquer coisa que me puxava para ele».

«E depois percebi por imagens que os fãs punham na Internet, que eu estava sempre a chamar o nome dele nessa noite. Efetivamente já havia qualquer coisa que eu não estava a perceber», rematou.