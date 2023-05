Bruno de Carvalho revolta-se «É uma vergonha!»

«Fico indignado enquanto homem, enquanto sportinguista e enquanto ex-presidente do Sporting com esta leviandade com que se continua a tratar o Sporting e os sportinguistas», assume Bruno de Carvalho após situação do clube de futebol português.

O ex-concorrente do Big Brother-Famosos partilhou a sua indignação após o Sporting ter confirmado que a SAD foi constituída arguida no âmbito da investigação a vários contratos e transferências que levaram inspetores da Autoridade Tributária (AT) ao Estádio de Alvalade para realizarem buscas, na passada quarta-feira, dia 17, naquela que é chamada "operação penálti".

No vídeo partilhado por Bruno de Carvalho pode ler-se: «A montanha pariu uma varanda! A verdade sobre a política salarial de quando eu fui presidente e a vergonhosa política salarial do Dr. Varandas», referindo-se ao atual presidente do clube de futebol português, Frederico Varandas.

O ex-concorrente decidiu contar algumas histórias aos seus seguidores sublinhando a sua revolta: «Estou absolutamente escandalizado», «Fico siderado com o que as pessoas falam, com a falta de respeito».

No final do vídeo, Bruno de Carvalho esclarece que o seu assunto é música e fará a festa com os seus seguidores nos seus espetáculos e nos da sua mulher, Liliana Almeida de Carvalho, também ex-concorrente do programa.

Veja aqui o vídeo partilhado por Bruno de Carvalho.