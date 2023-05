Bruno Savate soma elogios ao partilhar fotografia inédita com a filha num lugar especial

Bruno Savate partilhou nas suas redes sociais uma fotografia inédita com a filha, Luísa, de três anos, na praia de Albufeira e deixou os seguidores rendidos.

«Eu e a Luisinha desejamos um feliz dia da mãe a todas as mães do Mundo», escreveu o ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», no passado domingo, em que se celebrou o Dia da Mãe.

A publicação recolheu de imediato comentários positivos dos seguidores a elogiar Bruno Savate e a filha. «A Luisinha é um amor»; «A tua menina já está muito crescida. Lindos», são alguns dos comentários.

Veja agora a publicação na íntegra: