Bruno Savate fala sobre a impressionante transformação do corpo: «Perdi cerca de 9 quilos em dois meses»

O reencontro: Bruno Savate partilha fotografia com a filha e...Noélia Pereira! Veja a imagem

Bruno Savate revela como conseguiu perder 9 quilos em 2 meses e mostra impressionante antes e depois! Veja as fotos

Bruno Savate esteve esta quarta-feira, dia 17 de maio, no Dois Às 10 e falou sobre a transformação corporal que sofreu ao longo dos últimos meses.

O ex-concorrente confessou que já não gostava do que via quando se olhava ao espelho: «Estava demasiado pesado. Eu quando entrei no Big Brother, tinha 70 quilos e eu cheguei a ter 86», revelou.

«Neste momento estou com 76, já perdi cerca de 9 quilos», explicou.

Andreia Oliveira, médica especialista em estética, foi quem acompanhou Bruno Savate neste processo de perda de peso e esteve presente no programa para explicar os detalhes desta transformação.

«O balão gástrico que colocamos no Bruno é um método mais recente e minimamente invasivo. Não precisamos de cirurgia, não precisamos de anestesia», começou por explicar.

Bruno Savate revelou quais foram as maiores dificuldades deste procedimento e garantiu: «Tenho de continuar no foco».