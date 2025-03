«Eu já sou comprometido, mas tu és tão bonito...»: A 'limpar o pó' dos candidatos no UBBO, Bruno Savate protagoniza momento viral

Era de tarde na casa de vidro instalada no UBBO, um dos centros comerciais mais pesquisados de Portugal, quando entra em cena um dos veteranos dos reality shows da TVI, Bruno Savate. O ex-concorrente e vencedor do Big Brother - Desafio Final 2024, que já participou em pelo menos sete experiências deste género, protagoniza uma entrada viral na casa de vidro. Como? De espanador na mão, Bruno Savate parece estar a 'limpar' o pó dos candidatos, e lança uma provocação a Nuno: «Eu já sou comprometido, mas tu és tão bonito...».

Os candidatos não se podem mexer durante toda a dinâmica, mas a provocação de Bruno Savate provoca risos entre os candidatos.

Veja o momento viral, no vídeo em baixo.

Depois, o veterano dos reality shows em Portugal começa por dar dicas valiosas, conselhos e sugestões de como estes devem encarar esta experiência inédita, mas não deixa de 'lançar umas farpas', nomeadamente à candidata Jéssica, pelo facto de achar que esta fala imenso.

«Desculpa, eu não quero estar a ser indelicado, mas os telespetadores não gostam... estás a fazer lembrar-me os típicos políticos, que falam, falam, falam... tens de ser mais direta, senão enrolas, enrolas, e depois se isso te acontecer na casa, vai ser pior e as pessoas vão olhar para isso... oh meu Deus, ela não se cala», diz.

Bruno Savate lança, ainda, a questão: «Acham que a Jéssica é forçada?», e os candidatos reagem.

Veja esse momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Bruno Savate não foi a única vedeta dos reality shows a entrar na casa de vidro, pois Bruna Gomes também marcou presença nesta experiência única em Portugal! Ora veja!

Até agora, Daniel e Andreia foram os dois primeiros candidatos a serem expulsos da casa de vidro. Resta saber, quem será o candidato que irá entrar na casa do Big Brother 2025! Acompanhe tudo na secção Ao Minuto do TVI Reality, e não perca a estreia do programa já este domingo, a partir das 21h, na TVI.

No domingo, dia 23, no arranque da gala de estreia do Big Brother, Cláudio Ramos vai comunicar o candidato que se tornará em concorrente.

No ano em que o Big Brother celebra 25 anos em Portugal, a nova edição arrancou com este desafio inédito. Antes da grande estreia do reality, quatro candidatos entraram numa casa especial, mas apenas um conquistará um lugar definitivo no reality. Durante 48 horas, os candidatos têm enfrentado a sua primeira prova de resistência, testando a sua capacidade de adaptação e convivência. O público terá o poder absoluto de decidir que concorrente merece entrar oficialmente no jogo.

Quem conquistará a seu lugar na casa? A decisão está nas mãos do público!

Entre os dias 21 e 23 de março, os espectadores poderão votar de forma gratuita, através da app do reality. No final, o vencedor sairá diretamente desta casa especial, para entrar na casa mais vigiada do país. O jogo começa agora, e o poder é seu!