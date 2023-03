Cifrão: «Não gosto de perder, de maneira nenhuma»

O prazo para as inscrições do Cabelo Pantene está prestes a terminar e os mentores garantem que o programa em nada se relaciona com as temporadas passadas. Haverá três equipas diferentes e, a cada programa, um dos concorrentes será expulso pelos mentores: «Ter que eliminar um concorrente? Ai meu deus!» - diz Matilde Breyner.

O Cabelo Pantene – A Competição prometeu ser também mais competitivo, mais intenso. Cifrão, o mentor responsável pela parte da dança, admite: «Eu não gosto de perder, de maneira nenhuma». Já Luís Borges, o mentor responsável pela moda, garante: «O meu (squad) vai ganhar. Isto é a quinta edição para mim, eles são uns novatos»- diz o influencer entre risos.

