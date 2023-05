Matilde Breyner: «Sou divertida, mas também sou muito exigente. Quando estou a trabalhar, não brinco»

A atriz Matilde Breyner, uma das mentoras do Cabelo Pantene – A Competição, é a responsável pela equipa dos cabelos lisos. Ao apresentar-se ao seu squad, Matilde começa por dizer: «Uma pessoa tem a vida inteira para perceber o que quer fazer e este pode ser um bom ponto de partida».

Os membros do squad lisos admitiram gostar de Matilde Breyner por ter uma personalidade divertida e simpática, contudo, a mentora deixou claro: «Sou divertida, mas também sou muito exigente. Quando estou a trabalhar, não brinco»

No primeiro programa, ouvimos as histórias de alguns concorrentes. No squad de Matilde Breyner, a concorrente Beatriz admite: «Houve uma fase na minha vida que perdi muito peso e muito cabelo. Nessa altura percebi que o nosso cabelo pode ser o espelho do nosso estado psicológico».