Tudo sobre o novo episódio: correntes enfrentam prova com anónimos

As três equipas de jovens concorrentes enfrentaram, pela primeira vez na história do concurso, uma prova com anónimos: «Terão de convencer quem passa a protagonizar um tutorial de transformação com os produtos da marca» - explicou Margarida Corceiro, apresentadora do programa.

Depois de convencer alguém a entrar no tutorial, os três squads tiveram 15 minutos para realizar o penteado e 15 minutos para editar o vídeo. No final, apenas uma das equipas venceu.

O segundo episódio contou com a presença da TikToker Constanza Ariza, desta vez, não como concorrente mas como jurada.

Veja mais deste episódio aqui.