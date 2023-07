Carina Ferreira estreou-se no mundo dos reality shows com a sua participação na sétima e última edição da «Casa dos Segredos», em 2018.

A ex-concorrente partilhou um vídeo com os seus seguidores, onde brinca com a sua mãe, quando esta lhe pede que coloque um CD a tocar no carro.

«Não dá para CDs! Onde é que vês aqui espaço para CDs?», começa por dizer Carina à mãe, rematando ainda com um divertido: «Atualiza-te, mulher!».

