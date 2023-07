Já nasceu o terceiro filho de Carla Baía. Veja a primeira imagem do bebé

Carla Baía partilhou uma fotografia onde aparece ao lado do marido, Rahim Samcher, com o filho Noah nos braços, para assinalar os 6 meses da criança.

«Baby Noah ❤️ 6 meses deste amor!» escreveu a relações públicas na descrição da fotografia.

Carla Baía e Rahim Samcher foram pais de Noah em janeiro deste ano. O bebé é o terceiro filho da relações públicas, que é mãe de Tiago e Diana, resultado do antigo casamento com João Vieira Pinto.