Após ter sido mãe há 5 meses, Carla Baía fala sobre o bebé. Saiba tudo!

Carla Baía foi mãe em janeiro deste ano, do pequeno Noah. Esta quinta-feira falou em exclusivo no «TVI Extra», sobre esta nova fase da maternidade bem como, sobre o casamento com o pai do filho, Rahim Samcher.

«Estamos muito felizes mesmo, agora temos o nosso Noah para complementar isto e está a ser muito bom», afirmou falando sobre o bebé: «Está grande, está gordo, está muito fofinho».

Quanto à partilha sobre o companheiro, a relações públicas esclareceu: «A declaração de amor que eu fiz, e que lhe faço muitas vezes, é porque ele também merece publicamente ouvir coisas bonitas, todos nós gostamos».

Veja o vídeo das declarações em cima!