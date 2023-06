Carla Baía recorda o que mudou desde o Big Brother VIP: «A grande aventura da minha vida»

Carla Baía foi mãe em janeiro deste ano, do pequeno Noah. Esta quinta-feira falou em exclusivo no «TVI Extra», sobre esta nova fase da vida, mas também sobre a participação no «Big Brother VIP», no ano de 2013.

«A grande aventura da minha vida», começou por referir quando foi questionada por Flávio Furtado - também ex-concorrente do mesmo formato - sobre o que tinha mudado desde essa altura em que ambos tinham participado.

Carla Baía respondeu: «Mudaram montes de coisas, quando eu me encontrei sozinha, quando eu aprendi a viver e a gostar de mim sozinha, encontrei o amor, porque o amor não se procura, ele aparece e o Rahim (marido) é a prova disso».

A relações públicas falou ainda sobre esta nova fase da maternidade e sobre o casamento com o pai do filho, Rahim Samcher: «A declaração de amor que eu fiz, e que lhe faço muitas vezes, é porque ele também merece publicamente ouvir coisas bonitas, todos nós gostamos».

«Estamos muito felizes mesmo, agora temos o nosso Noah para complementar isto e está a ser muito bom», afirmou, falando depois sobre o bebé que completa seis meses no próximo dia 12 de julho: «Está grande, está gordo, está muito fofinho», rematou.