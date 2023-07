Carla Baía mostra nova etapa na vida do filho bebé: «Por aqui já começámos...»

Carla Baía sobre diferença de idade do marido: «É um eterno preconceito»

Carla Baía partilhou uma nova etapa na vida do filho Noah, de apenas seis meses. A relações públicas, ex-concorrente do «Big Brother VIP», começou a dar-lhe papinhas.

«Por aqui, já começámos com a introdução alimentar», começou por escrever Carla Baía, num storie na rede social Instagram. «A mana (Diana Pinto) chegou e trouxe coisas lindas», acrescentou.

Recorde-se que Carla Baía e Rahim Samcher foram pais de Noah em janeiro deste ano. O bebé é o terceiro filho da relações públicas, que é mãe de Tiago e Diana, resultado do antigo casamento com João Vieira Pinto.

Nesta mesma altura, apenas com um mês de diferença, Diana Pinto foi também mãe pela segunda vez de uma menina, Alice, agora com cinco meses.