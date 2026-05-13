“Carlitos e Henriqueta” regressa à TVI com nova temporada cheia de humor

A série de comédia “Carlitos e Henriqueta” está de regresso à TVI para uma nova temporada. O regresso promete trazer ainda mais gargalhadas, situações caricatas e momentos inesperados para toda a família.

A história volta a acompanhar as aventuras de Carlitos e Henriqueta, interpretados por Flávio Gil e Rita Correia de Melo, que regressam às aulas sem grandes melhorias no desempenho escolar. Entre erros hilariantes, calinadas e trapalhadas constantes, a dupla continuará a causar o caos dentro e fora da sala de aula.

Também de regresso estão a frágil Professora Adelaide, interpretada por Susana Mendes, a rígida Professora Odete e o excêntrico Diretor Acácio, personagens que voltarão a enfrentar a difícil missão de impor disciplina à turma mais problemática da escola.

Com um humor leve e familiar, “Carlitos e Henriqueta” promete manter a fórmula que conquistou o público português, com episódios recheados de situações absurdas, diálogos divertidos e personagens inesquecíveis.

A nova temporada estreia brevemente na TVI e promete continuar a fazer rir miúdos e graúdos, numa série onde “Carlitos e Henriqueta” continuam a ser os primeiros da sala… e os últimos da pauta.