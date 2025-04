Há uma nova comédia a chegar à TVI. E contamos-lhe tudo

Abril de 2025 promete ser um mês de grandes estreias na TVI, com uma programação recheada de surpresas e lançamentos imperdíveis. Entre as novidades, destaca-se a estreia da série de comédia "Carlitos & Henriqueta", dia 18 de abril de 2025, que traz à antena as desventuras de dois dos piores alunos da escola primária.

Carlitos e Henriqueta são os melhores amigos, mas também as maiores dores de cabeça da professora Adelaide, uma jovem educadora cuja paciência é constantemente desafiada pelas travessuras dos dois. Com um comportamento preguiçoso e distraído, os dois conseguem transformar a sala de aula num verdadeiro caos, desviando as lições e criando situações hilariantes que deixam a escola em constante agitação. Nem a austera professora Odete nem o peculiar diretor Acácio conseguem pôr ordem no que eles fazem.

O elenco é composto por Flávio Gil como Carlitos, Rita Correia de Melo como Henriqueta e Susana Mendes no papel da professora Adelaide. Prepare-se para muita confusão, diversão e risos com a estreia de "Carlitos & Henriqueta" na TVI!