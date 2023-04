Carolina Aranda ameaça desistir do programa: «Não estou a gostar de mim aqui...». Perceba as razões aqui!

Carolina Aranda pensa em desistir? Veja a conversa honesta que a concorrente teve com Inácia Nunes!

Durante a noite de sexta-feira, 7 de abril, Carolina Aranda desabafou com Inácia Nunes e colocou a possibilidade de desistir do programa. A concorrente confessou que se sente cansada e não se sente bem, apanhado a colega de surpresa.

«Desde há uns dias que ando a pensar nisto. É que eu não me estou a sentir bem, comigo própria. Se calhar há muitas coisas que se calhar já nem digo porque eu já não me posso ouvir falar. Eu já estou assim comigo própria. Eu não gosto nada do que digo, não gosto nada como eu estou, da forma como eu estou», começou por explicar a concorrente.

«Estou a ficar estoirada de mim própria (…) Não estou a gostar de mim aqui», confessou.

«Se eu não estou a gostar de mim, tenho bom remédio. E acho que é preferível saber que sais do que ficar cada vez pior», acrescentou.

Inácia Nunes tentou acalmar a colega e fazê-la mudar de ideias: «É uma pena se isso acontecer... Tu és uma jogadora incrível», afirmou.