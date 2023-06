Carolina Aranda celebra nova conquista e agradece: «Para mim é um marco gigante!»

Esta quarta-feira, 21 de junho, Carolina Aranda recorreu às redes sociais para partilhar a chegada aos 55 mil seguidores no Instagram.

«Para uns pode ser muito pouco, para mim é um marco gigante, principalmente quando eu entrei na casa comecei este Instagram do zero, e estou tão agradecida por ver as mensagens todas que recebo – estou sempre a tentar responder ao máximo que consigo – por ver o vosso carinho, os vossos comentários nas fotos, e é mesmo muito bom sentir isso tudo», começou por agradecer.

Carolina esteve uns dias no Algarve na companhia de Inácia Nunes e as duas foram partilhando vários momentos juntas. A vencedora d’O Triângulo aproveitou para informar os seguidores que estava de regresso e que as próximas semanas serão focadas no «trabalho».

«Fiquem desse lado porque vou partilhar algumas coisinhas, tenho alguns projetos e algumas coisas em mente que espero muito conseguir apresentar-vos, mesmo que não seja já, mas nem que seja daqui a umas semanas, daqui a algum tempo, e é agora que eu vou começar a trabalhar nessas coisas», revelou Carolina Aranda.