Carolina Aranda anuncia projeto inspirador e Inácia Nunes reage: «Viver com propósito»

Carolina Aranda, ex-concorrente d'O Triângulo, revelou um novo projeto e a amiga e colega da mesma edição, Inácia Nunes, já reagiu, elogiando o seu trabalho.

«Série D(O)AR - disponível amanhã (27/08) nas minhas redes sociais», começou por referir Carolina Aranda numa publicação partilhada na sua página de Instagram.

A ex-concorrente explicou depois o motivo que a levou a lançar o projeto: «Tive a sorte e o privilégio de ser educada por pessoas que me transmitiram a necessidade de ajudar o próximo».

«Com muito ou pouco para dar, faziam-no de coração e com a intenção de melhorar, nem que fosse só um pouco, a vida do outro. E é isso que quero fazer. Conseguir ter um impacto, causar uma mudança por mais pequena que seja e desde sempre que senti essa mesma “vocação”», acrescentou.

Carolina Aranda continuou: «Depois de ter assistido de perto a uma luta contra o cancro, ter momentos de esperança e ao mesmo tempo de impotência, estar em contacto com quem cuidava e com quem era cuidado e conseguir ver a situação do lado de dentro, percebi que queria permanecer ligada de alguma forma a causas que me sejam próximas do coração e me toquem».



«Por isso mesmo, amanhã (27/08) vou lançar o primeiro vídeo da rubrica “D(O)AR”. Vão poder acompanhar-me durante as minhas visitas a diferentes associações, aprender mais sobre cada uma delas e acompanhar as contribuições que conseguir a todas essas causas», sublinou.

Segundo a jovem, «o grande objetivo é ajudar na divulgação das mesmas para com isso conseguir doações, voluntários ou simplesmente conseguir apelar e sensibilizar alguém, para assuntos tão necessários na nossa sociedade».

Inácia Nunes mostrou-se muito orgulhosa da colega e amiga e manifestou-o na caixa de comentários da publicação: «Parabéns! Orgulho! A isto se chama: Viver com Propósito», escreveu. «O D(O)AR não vem Do Ar vem do Coração e é tão bonito assim», acrescentou.