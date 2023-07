Carolina Aranda recorda fase difícil, após a perda da mãe: «Eu não me arranjava, não me vestia…»

Carolina Aranda e Inácia Nunes com planos em conjunto? Conheça o novo projeto que lançaram!

Este domingo, 23 de julho, Carolina Aranda e Inácia Nunes anunciaram o lançamento de mais um episódio do Podcast que têm em conjunto, «Dois em 1».

Desta vez, o tema da conversa foi a «futilidade, forretice e mudanças». Ao longo do episódio, a vencedora d’O Triângulo recordou a perda da mãe e falou da forma como lidou com a dor.

«A minha mãe faleceu em setembro do ano passado e houve ali muitos meses que eu basicamente tinha dois fatos de treino que intercalava. Porque eu não me arranjava, não me vestia, não fazia rigorosamente nada», começou por revelar Carolina Aranda.

«Eu na altura não tinha sequer força, energia, não tinha absolutamente nada. Para me vestir, para nada disso. Nas primeiras vezes que meti um bocadinho de rímel, corretor ou batom, eu sentia uma culpa gigante… se calhar eu não devia, parece que é quase um desrespeito para com a pessoa, para com a situação» – lamentou ainda.

A ex-concorrente recordou a entrada para O Triângulo como um «escape»: «Quando fui para a casa, acabou por ser um escape para mim que eu cá fora ainda não tinha percebido (…) Na altura aquilo acabou por ser um escape e foi quando percebi que me estava a arranjar mais, eu dei por mim a pensar… será que há quem esteja lá fora a pensar “que desrespeito, ela não devia estar a ter aquela alegria”?», confessou.

