Carolina Aranda relata episódio de abuso que viveu: «Agarra-me na cintura e puxa-me». Saiba o que aconteceu

Carolina Aranda e Inácia Nunes lançaram mais um episódio do seu podcast e, desta vez, o tema centrou-se no assédio, onde ambas concordaram que não são só os homens a fazê-lo, mas também existem mulheres que o fazem.

Ao conversar sobre o assunto, Carolina Aranda revelou que ainda há dias teve um homem em plena discoteca, que passou por ela e beijou-a no ombro. Além desse episódio, a vencedora do Triângulo, ainda relatou outra situação onde alguém foi ter com ela e «pergunta-me onde é que eu moro, de onde é que eu sou, e depois despede-se de mim com dois beijinhos, agarra-me na cintura e puxa-me». Carolina Aranda acabou por relatar estes dois casos, no entanto, garantiu que garante que já teve muitas mais situações.

Por outro lado, Inácia Nunes revelou ainda não ter passado nenhuma situação do género, no entanto, condena igualmente este tipo de atitudes das quais a amiga tem sido vítima.

Veja em baixo o episódio completo do podcast: