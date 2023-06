Carolina Aranda faz mudança de visual! Veja o novo look da vencedora d’O Triângulo

Inácia Nunes e Carolina Aranda, as duas primeiras classificadas d’O Triângulo, parecem estar cada vez mais próximas e continuam com a amizade que criaram dentro do programa.

As duas ex-concorrentes estiveram juntas no Algarve e têm partilhado vários momentos nas redes sociais, onde aparecem juntas e muito divertidas.

«Dias felizes ✨», escreveu Carolina numa das publicações.