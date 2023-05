Conheça os concorrentes que estão nomeados!

Desta vez, os votos dos concorrentes são par salvar e não para expulsar.

Quem não é finalista, está nomeado e os concorrentes votaram para salvar. Quem não ficar salvo, fica nomeado.

Mariana Duarte adquiriu uma vantagem dupla, podendo ouvir todas as nomeações dos adversários ates de tomar a sua decisão e tendo já um voto em si mesma, para salvar.

Moisés Figueira salvou Sara Sistelo e Inácia Nunes, justificando a primeira po «motivos óbvios» e a segunda porque sente uma boa ligação com a concorrente.

Sara Sistelo salva Mariana Duarte e Inácia Nunes, a primeira porque era quem queria salvar à partida e a segunda porque a Carolina Aranda poderia ter mais votos e assim ficariam equiparadas, segundo o pensamento de Sara Sistelo.

Carolina Aranda salva Inácia Nunes e Sara Sistelo, a primeira por «motivos óbvios» e a segunda porque considera que tem mais proximidade com Sara Sistelo que com Mariana Duarte.

Inácia Nunes salva Carolina Aranda por, no seu pensamento, ser a merecedora, Inácia tenta também salvar-se a si mesma, mas o Mestre não deixa. Salva então Sara Sistelo, por achar que Mariana Duarte se irá salvar de alguma forma com a vantagem que tem.

Tiago Graça salva Carolina Aranda e Inácia Nunes porque são as pessoas com quem tem mais proximidade e porque estrategicamente confessa que são as pessoas com quem menos gostaria de ir a nomeações.

Mariana Duarte salva Sara Sistelo e Inácia Nunes.

Tiago Graça fica então nomeado diretamente devido à dinâmica que tiveram na sala, ao qual se junta Mariana Duarte e Carolina Aranda.

Recorde-se que Moisés Figueira tinha ganho na semana anterior a pirâmide dos diamantes e conquistou assim o passaporte para a final, sendo por agora, o único finalista.

Sara Sistelo e Inácia Nunes ficam fora das nomeações.

Os concorrentes nomeados estão, assim, em risco de serem expulsos na próxima terça-feira, dia em que se realizará um programa especial que ditará o último expulso da casa e os finalistas d'O Triângulo.