Carolina Aranda partilha momento inesperado no cabeleireiro!

Carolina Aranda aproveitou esta quarta-feira, dia 5 de julho, para uma ida ao cabeleireiro no Norte do país, onde se encontra na companhia de Inácia Nunes. A vencedora d’O Triângulo partilhou um Storie na sua página de Instagram, onde surge a comer um «lanchinho especial». Carolina Aranda mostra um waffle, recebeu no estabelecimento, enquanto lhe arranjavam o cabelo. «E após isto ter acontecido, é oficial, o meu Instagram passou a ser um Instagram gastronómico», brincou a vencedora do reality show, depois de ter partilhado várias imagens do seu apetitoso lanche.

Em tom de brincadeira, Carolina Aranda acabou ainda por frisar: «Vou começar a meter aqui as minhas refeições, porque é a única coisa que eu faço e assim vai continuar a ser. Um brinde, isto sim, meus amigos, é vida».

Saiba tudo sobre a viagem que Carolina Aranda e Inácia Nunes estão a fazer pelo Norte do país que, segundo o que foi revelado pela vencedora d'O Triângulo, tem um propósito muito especial!