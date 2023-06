Carolina Aranda vai abraçar um novo projeto e revelou tudo na TVI! Saiba tudo

Carolina Aranda faz mudança de visual! Veja o novo look da vencedora d’O Triângulo

Carolina Aranda esteve em direto na passada quinta-feira, dia 29, no programa TVI Extra e revelou, em conversa com Alice Alves, que irá lançar o seu novo projeto em breve: «Tenho uma surpresa que, se tudo correr bem, vai sair daqui a umas semanas», começou por dizer.

Carolina Aranda adiantou que gostaria de ter um negócio próprio de marca de acessórios e deu roupa unissexo, mas, por enquanto, o que irá revelar ainda não é o que mais «ambiciona»: «Ainda não é a minha marca, porque isso ainda vai demorar algum tempo, diria que ainda dois, três meses, ou um bocadinho mais, mas vou ter realmente uma coisa muito gira, ou que eu pelo menos considero assim, que vai sair e que vai ser realmente direcionado para quem gosta de mim e para quem acompanhou o meu percurso na casa e que me continua a acompanhar cá fora», revelou a vencedora d’O Triângulo, levantando a ponta do véu acerca do que aí vem.