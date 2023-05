Carolina Aranda deixa mensagem especial aos fãs: «Significa tanto para mim, que nem imaginam»

Exclusivo: Carolina Aranda fala do seu maior arrependimento, crush nacional e outros segredos! Veja tudo!

As primeiras palavras de Carolina Aranda após vencer O Triângulo!

Foi no passado domingo, dia 28 de maio, que Carolina Aranda venceu «O Triângulo». Desde a sua saída da casa mais vigiada do País, a alentejana tem recebido muito apoio dos fãs.

Foi na terça-feira, 30 de maio, que a ex-concorrenteu recorreu ao Instagram onde partilhou um vídeo de agradecimento pelo apoio e carinho que tem recebido.

«Finalmente a vir aqui agradecer por tudo aquilo que aconteceu no domingo, por terem votado, por me terem apoiado. Estou neste momento a tentar responder a algumas mensagens e vou continuar a fazê-lo. Tenho visto muita coisa que fizeram, está tudo lindo, muita coisa que me entregaram, presentes e miminhos, está tudo tão bonito, e significa tanto para mim, que nem imaginam…», começou por dizer.

A vencedora d’O Triângulo reforçou: «Vou ainda tentar fazer uma live, não sei muito bem quando, mas fiquem à espera, para poder falar um bocadinho para vocês, e para podermos conversar. Um grande beijinho», concluiu.