Com foto inédita do pós-parto, noiva de Marco Costa desabafa: «A pouco e pouco vou recuperando a minha identidade»

Como lida a noiva de Marco Costa com a fama? Carolina Pinto responde: «Foi muito complicado

Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, partilhou uma fotografia inédita do pós-parto, mais concretamente um mês após ter sido mãe da pequena Maria Emília, para mostrar que tudo é um processo.

«Esta fotografia tem cinco meses. A Emília tinha um mês. Só quero passar-vos isto: nunca desistam, nunca deixem de lutar por aquilo que querem, por aquilo que ambicionam, tudo é possível. Se custa? Custa. Mas vale muito a pena», começou por referir na legenda da foto.

Nos stories do Instagram, Carolina Pinto acrescentou: «A pouco e pouco, vou voltando a mim e recuperando a minha identidade».

«Tenho muitas mães que me dizem que estão a perder as forças, porque não se sentem elas mesmas, porque a transformação que têm com a gravidez é completamente gigante. Tudo é um processo e faz tudo parte», sublinhou ainda a noiva de Marco Costa.

Carolina Pinto rematou, deixando um conselho a quem passa pelo mesmo processo: «Tudo na nossa vida é uma escolha. Escolham priorizar-vos, priorizar a vossa saúde física e mental. Isso é, sem dúvida, o mais importante. Força».

Veja a partilha em baixo: