Quantos quilos engordou Carolina Pinto na gravidez e quantos já perdeu? Noiva de Marco Costa conta tudo!

Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, foi mãe há mais de um mês, da pequena Maria Emília, fruto da relação com o pasteleiro. Agora, Carolina quis satisfazer a curiosidade dos fãs, respondendo a algumas perguntas sobre a filha e a gravidez.

Um dos seguidores perguntou: «Engordaste quantos quilos? E perdeste quantos?». A noiva de Marco Costa respondeu: «Engordei 16 quilos, perdi 12 até agora».

Mas as perguntas não ficaram por aqui. «A Emília dorme contigo ou sempre no berço dela?», lê-se numa outra questão. «A Emília dorme no berço dela, só de manhã, para dormir mais um pouco, é que a ponho ao pé de mim na almofada de amamentação», respondeu Carolina.

Outro seguidor quis saber ainda «quanto tempo vais querer amamentar?». E Carolina respondeu: «Vou fazer leite materno exclusivo até aos seis meses. Depois, se tudo estiver a correr bem, continuarei a amamentar até aos 12 meses».

Carolina Pinto, que é também mãe de Vicente, com seis anos, fruto de uma relação anterior.