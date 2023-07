Casa dos Segredos: Wilson Teixeira tem nova profissão e admite: «Não tenho vergonha de o dizer»

Wilson Teixeira, ex-concorrente da Casa dos Segredos, esteve em direto no programa «TVI Extra», onde contou como está a sua vida atualmente.

Wilson Teixeira revelou que passou uma fase difícil na sua vida a nível financeiro: «Eu tive um bar e depois em 2017, princípios de 2018, fui para o Irão, emigrei com uma oportunidade de trabalho como treinador (de futebol). As coisas não correram bem porque houve umas falhas de acordos salarias.», começou por contar.

«Voltei para Portugal com uma mão à frente e outra trás, tenho uma filha e trabalhei como Uber Eats, não tenho vergonha de o dizer», esclareceu.

Agora trabalha como Uber e admite gostar do que faz: «As pessoas dão me amor, dão me carinho, gostam de falar comigo e de me conhecer. Dá me prazer e dá me gosto estar nesta atividade por causa disso».