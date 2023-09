Imperdível: 'Entre' connosco na nova casa do Big Brother. Veja as imagens inéditas!

Cristina Ferreira divulgou este domingo imagens inéditas da nova casa do «Big Brother» 2023, que promete estar recheada de novidades.

Luxo, exuberância, cor, mas também algumas surpresas, estão por baixo da casa mais vigiada do País, que pode visitar em primeira mão no vídeo em cima.

De recordar que o grande prémio final é de 100 mil euros e que já foram reveladas as caras dos Diários e Extras. Veja também quem serão os comentadores desta nova edição.

Fique atento e acompanhe todos as novidades no site oficial do Big Brother. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais.