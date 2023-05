O amor acontece quando (e onde) menos se espera! Seja a contracenarem juntos, ou simplesmente a trabalharem nos mesmos estúdios, muitos foram os atores atingidos 'pela seta do cupido'. Descubra, nesta galeria, alguns dos casais portugueses que se apaixonaram no 'set'.

Recorde o momento do "À Conversa com Ana Rita Clara" no qual Marta Andrino falou sobre o início da sua paixão pelo colega de elenco, em "I Love It", Frederico Amaral.