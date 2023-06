Clima entre os protagonistas Ana e Fernando? As saudades e os ciúmes dos dates!

Ana tem o primeiro encontro com o pretendente Ivo. Será que correu bem?

Em casamento Marcado, o protagonista Fernando não escondeu desde o primeiro momento que simpatizou com Ana, outra das protagonistas do programa.

Durante uma conversa a sós, Fernando não escondeu os ciúmes que sentiu ao ouvir os detalhes dos encontros que a colega teve com outros pretendentes e chegou mesmo a assumir que sentiu saudades de Ana.

«Fiquei com saudades e ciúmes…», revelou Fernando.

Ana rapidamente percebeu as reações do colega e reagiu: «É giro ter alguém a viver connosco que nos ache piada. O ‘Nando’ claramente está a ficar com ciúmes dos meus dates».

