Pollyanna aceita casar com Paulo apesar de acreditar não haver amor? Saiba tudo

A dias do casamento, Paulo decide dar um passo em frente com Pollyana e, durante um encontro, pede-a em casamento. Antes da dita pergunta, Paulo decide dedicar algumas palavras à pretendente e acaba por se declarar, assumindo estar apaixonado por si.

«Tu fizeste-me despertar algo que eu já não sabia o que era há muito tempo», confessou Paulo a Pollyanna. Pollyanna ouve as palavras de Paulo e acaba por não se pronunciar em relação ao que sente, no entanto, mais tarde a pretendente revela que não acredita haver amor entre os dois: «Eu acho que ele quer entrar mais na minha vida, só que amor ainda eu não acredito», afirmou.

Apesar de confessar ter esta perspetiva sobre o que existe entre os dois, no momento, Pollyanna aceitou o pedido de casamento de Paulo. «Eu fiquei impactada com o pedido», revelou. Os dois selaram o pedido de casamento com um beijo, aquele que foi o primeiro beijo do casal no programa.

A questão é: Apesar de ter aceite o pedido de casamento de Paulo, tendo em conta aquilo que diz sentir, será que Polyanna manterá a sua decisão de casar com o protagonista?

