Fernando revela motivo da separação com Márcia: «Não tem nada a ver com aquilo que era lá dentro»

Casamento Marcado – As emoções estão no ar: Desde a desistência de Mário ao regresso de Fernando. Veja aqui.

Em conversa com a sobrinha, Fernando, ex-protagonista de Casamento Marcado, desabafou como foram os dias com Márcia após o programa.

«Sou uma pessoa muito carente e senti a necessidade de ter alguém que acuda quando eu precise e que esteja lá para mim», começou por explicar.

O ex-protagonista confessou que as coisas com Márcia não correram como esperava: «Não acabou da forma como eu planeava». «Depois do casamento, cheguei cá fora e não tem nada a ver com aquilo que era lá dentro», acrescentou.

«Ela deu-me a entender que era uma coisa, cheguei cá fora e as coisas mudaram», frisou. «A paixão que havia lá dentro não há cá fora da parte dela».

Fernando garantiu: «Tenho pena que ela se calhar tivesse dito mais cedo eu não teria feito esta escolha e se calhar poderia haver outras milhares de hipóteses».