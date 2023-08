Casamento Marcado – Ana e Fernando juntos? Ex-protagonistas mostram-se em momento especial à noite!

Casamento Marcado – Fernando mostra-se em festa com Bruno, marido de Lúcia… sem Lúcia! Saiba tudo

Fernando esclarece relação com Ana: «Tivemos uma química de 3 horas»

Ana Bento partilhou uma Story na sua página de Instagram onde mostrou estar a assistir a um concerto de Fernando Rodrigues, também ele ex-protagonista do Casamento Marcado. No vídeo partilhado, a ex-protagonista mostra-se alegre a assistir à atuação de Fernando em Glória do Ribatejo.

Na partilha feita por Ana, não se avista Ivo consigo, pelo que se presume que a ex-protagonista estivesse sozinha, sem a companhia do marido.

Lembramos que, durante a participação no programa, Fernando confessou várias vezes sentir uma atração por Ana e chegou a admitir ser capaz de casar com a ex-protagonista, no entanto, esta acabou por escolher Ivo para seu marido.

Veja em cima o vídeo do momento em que se mostram juntos.