Casamento Marcado - Como está a relação de Ana e Ivo? Casal fala em «divergências»… Será que deram um passo atrás?

Os bastidores do primeiro casamento do Casamento Marcado! Veja tudo o que não viu na televisão!

Ana a Ivo convidaram alguns amigos para um «brunch» em casa e nós estivemos presentes para saber como está a vida do casal depois do casamento no programa.

O casal admite que tem sido um desafio conciliar as rotinas dos dois, especialmente por causa dos filhos que ambos têm, no entanto, mostram-se empenhados em fazer crescer o amor que os une: «Esta vida fora do programa tem sido muito positiva e penso que vá continuar assim durante bastante tempo», revelou Ana, ex-protagonista do Casamento Marcado.

Já Ivo, em conversa com Paula, uma amiga de Ana, mostra-se completamente apaixonado por Ana e rendido ao amor dos dois: «O amanhã é o amanhã, eu não quero saber se vou estar 1 mês, 1 ano, 50 anos… Quero saber que estou a gostar agora, aquilo que estou a sentir agora e aquilo que eu quero viver é agora», afirma Ivo, declarando-se a Ana.

Mais tarde, em conversa com os seus padrinhos de casamento, Ivo acaba por confessar: «Temos que ajustar as coisas ao nosso ritmo, mas está a correr bem dentro de algumas divergências», deixando os amigos dos noivos apreensivos com a revelação de Ivo. «Faz parte, estamos-mos a conhecer», esclarece Ivo, aliviando o clima que se instalou à mesa. Num clima já mais descontraído, o casal acabou por contar a discussão que tiveram recentemente e Ana acabou por confessar: «Tenho às vezes a mania que sei, é um defeito meu», disse, em risos. «Para mim o elemento-chave de um bom relacionamento e de um relacionamento duradouro é a comunicação», acrescenta Ana, assumindo que os dois têm «conseguido comunicar muito bem» e, por isso, a experiência enquanto casal pós-experiência do programa tem sido positiva.

Sobre os planos para o futuro, o casal assume concentrar-se em viver o presente e, apesar de quererem viver juntos a curto-prazo, querem aproveitar todos os momentos juntos «Tudo com muita calma», afirma Ivo.