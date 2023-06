Casamento Marcado - Fernando esclarece o que sentiu por Ana: «Houve ali uma química…». Saiba tudo aqui

Os bastidores do primeiro casamento do Casamento Marcado! Veja tudo o que não viu na televisão!

Fernando Rodrigues esteve presente no Dois às 10, esta segunda-feira, 19 de junho. O protagonista de Casamento Marcado falou com Maria Botelho Moniz sobre o casamento com Márcia, que foi transmitido no sábado passado.

Apesar de aparecer sozinho, Fernando garantiu que o casamento corre bem e que acredita no futuro da relação. O protagonista explicou a ausência de Márcia, que teve de ser hospitalizada devido a uma apendicite.

Fernando falou ainda sobre a ligação que teve com outra das protagonistas do programa, Ana Bento: «Houve ali uma química de amizade», começou por dizer.

«Eu sei que, na televisão, parece que aquilo durou uma semana, mas a minha química com a Ana durou três, quatro horas, o primeiro dia. Não foi mais do que isso e aquilo é a mesma coisa do que: Vamos sair com amigos e há um amigo que leva uma amiga, porque, talvez, eles se juntem. Foi isso que aconteceu», continuou.

«Aquilo passou logo e conversámos à noite e reparámos logo que aquilo é uma amizade», sublinhou.

Fernando adiantou ainda que a amizade com Ana se mantém, mesmo após o programa: «Ainda agora falei com ela, antes de entrar. A gente fala todos os dias. Somos grandes amigos, os quatro – eu, o Joel, a Lúcia e a Ana».