O grande dia chegou: Será que Ana e Ivo disseram ambos o «sim»?

Ana emociona-se ao falar do pai e recebe abraço ternurento do irmão

O grande dia começou de forma emotiva para Ana e Ivo. Depois de alguns encontros e de terem percebido que podiam ser a cara-metade um do outro, chegou o momento de saberem se querem viver lado a lado para o resto das suas vidas.

Ana e Ivo não contiveram as lágrimas ao perceberem que tinha chegado o dia do seu casamento: «Está a cair a ficha agora. Está a acontecer. Agora bateu forte», confessou Ana. «A cabeça esvaziou-se e é ver o que acontece», acrescenta a protagonista.

No local da cerimónia, todos questionam de Ivo irá ou não aparecer. Os convidados acabam por se questionar se este desistido de casar com Ana. Já os protagonistas, Fernando, Joel e Lúcia, brincam com a possibilidade de, se o Ivo não aparece, ser o Fernando a casar com Ana.

Momentos depois, e após uma larga espera, Ivo aparece no local da cerimónia: «Os nervos eram tantos que eu só queria era chegar lá à frente e esperar que a Ana chegasse e que começasse. Estava mesmo muito nervoso», confessou Ivo. No momento da chegada, Maria Cerqueira Gomes questiona Ivo se acredita que Ana vai aparecer e este mostra-se confiante: «O que tiver de acontecer, vai acontecer», responde.

Depois de ter chegado ao altar, os minutos que se seguiram de espera pela noiva foram de angústia para Ivo: «Eu acho que ela foi-se mesmo é embora», afirmou este, em desespero por não ver Ana chegar.

Chegado o momento de Ana aparecer no altar, todos ficam deslumbrados com a noiva, inclusive Ivo: «Quando vi a Ana emocionei-me. Está simplesmente maravilhosa», confessou. «Conseguiu mesmo tocar-me no coração», acrescentou.

Ana e Ivo não faltaram à cerimónia, no entanto, faltava o momento do «sim». Esse momento chegou e os dois acabaram por escolher partilhar o resto das suas vidas juntos. Está casado o primeiro casal do Casamento Marcado!