Casamento com 3 noivos? Andreia está cada vez mais indecisa: «Quero levá-los aos 3…» Saiba tudo aqui

Em Casamento Marcado, Andreia Santos continua muito indecisa sobre quem será a sua escolha para subir ao altar. Após ter tido encontros com todos os pretendentes, a protagonista parece ainda não ter uma decisão…

Andreia decide então encontrar-se com Cláudia Teixeira, a wedding planner de Casamento Marcado para desabafar sobre as suas indecisões e aventuras. Durante a conversa, a protagonista revela que teve uma «crise de noiva»: «Eu realmente já conheci todos os pretendentes, já tenho estado em casa com as minhas reflexões… E eu vou ser sincera: não consegui ter o ‘chamamento’ por nenhum deles».

Perante tamanha indecisão, Andreia faz uma sugestãoe procura perceber qual a opinião da wedding planner em relação à sua ideia. «Eu estava a pensar convidá-los aos 3!», atirou.

«Das duas uma: ou desisto porque, de facto, não estou a encontrar a ligação suficiente para casar… ou então decido convidar as 3 pessoas para o casamento», explicou a protagonista.