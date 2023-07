Daniel responde a pergunta em relação a Francielle: «O vosso casamento vingou?». Saiba aqui!

Casamento Marcado - Daniel abre o seu coração: «Era algo que me deixava feliz»

Daniel Dias: «É algo que quero projetar no meu filho quando for pai»

Daniel Dias admite que o casamento com Francielle terminou

Após saída do programa «Casamento Marcado», Daniel esteve à conversa no programa «Goucha» onde fez um balanço da sua experiência no programa e falou ainda sobre o seu grande casamento.

O ex-protagonista falou do quão «stressante» e «divertido» foi em preparar todo o casamento. Daniel confessou que a parte mais difícil e emocionante foi a escolha do vestido e pediu ajuda à irmã: «Era um dia feliz e ao mesmo tempo estava a ver a minha irmã vestida de noiva», disse.

Daniel casou-se com Francielle, um casamento que começou com Francielle a ser acompanhada até ao altar com o ex-namorado, o que deixou tudo e todos «sem palavras».

A dada altura da conversa, Manuel Luís Goucha questionou a Daniel: «O vosso casamento vingou?», ao qual Daniel frisou: «Não».