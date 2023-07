O que achou Daniel do ex-namorado de Francielle a ter levado ao altar? Ex-protagonista conta tudo!

Casamento Marcado – Maria Cerqueira Gomes questiona avó de Daniel «O que achou desta aventura do seu neto?»

Após saída do programa «Casamento Marcado», Daniel esteve à conversa no «Dois às 10» onde fez um balanço da sua experiência no programa e falou ainda sobre o seu grande casamento.

No início da cerimónia, Francielle foi acompanhada até ao altar com o ex-namorado, o que deixou tudo e todos «sem palavras».

No «Dois às 10», Maria Botelho Moniz questionou a Daniel se ficou «incomodado» com a situação: «Eu sabia que ele ia só não sabia que ele ia acompanhá-la ao altar», começou por contar.

«Ela justificou de uma forma correta, porque se é uma pessoa que é importante para ela, se é um melhor amigo, se as coisas estão resolvidas, eu tenho dee confiar no que ela me está a dizer e acreditar», frisou

«Se é uma pessoa importante para estar com ela no altar, só tenho de respeitar. Eu ali geri um bocadinho das emoções e pus-me no lugar dela», concluiu.