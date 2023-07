Será Francielle a noiva de Daniel? Protagonista mostra-se confiante! Saiba tudo

Daniel desabafa com uma grande amiga sobre a sua experiência no programa. Após o término de uma relação, Daniel admite estar em buscar de um novo amor.

À conversa com a amiga, Daniel fala sobre os preparativos do casamento: «A Soraia tem bom gosto e acho que ela é a pessoa certa para me dar aqui algumas ideias, com alguns pormenores do casamento, nomeadamente o vestido da noiva»

«A Francielle disse-me que o vestido que gostava de levar era um vestido mais justo…Se for a Francielle…», atirou, Daniel.

«Acho que a Soraia começa a perceber que a Francielle poderá ser a minha noiva», confessou.