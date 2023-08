Casamento Marcado – Fernando recorda a reação ao ver Ana pela primeira vez: «Criou-se ali uma química»

Fernando foi um dos protagonistas do Casamento Marcado e, apesar de ter casado com Márcia, a relação entre os dois acabou por terminar.

O ex-protagonista falou-nos das suas expectativas quando entrou no programa e confessa que, apesar de ter a sua carreira como músico ter sido uma grande influência na decisão de se inscrever, tinha, no fundo, esperança de encontrar o amor: «Eu no fundo tinha esperança que ia encontrar alguém», afirma.

Lembramos-lhe que Fernando foi o segundo protagonista a entrar na casa, depois de Ana. Fernando revelou qual foi a primeira impressão que teve de Ana quando a viu pela primeira vez: «Assim que eu vejo logo a Ana ali… criou-se ali uma química muito boa», confessa.

Ao longo do programa, Fernando foi demonstrando em certos momentos algum interesse por Ana, no entanto, a protagonista acabou por casar com um dos seus pretendentes, não abrindo portas a uma possível relação com Fernando para além da amizade.