EXCLUSIVO APP: Em conversa com os coaches, Regina abre o coração sobre a sua última relação: «Isso traumatizou-me…»

Em Casamento Marcado, Regina reúne-se com os coaches, Mia e Pedro, e desabafa com os especialistas sobre os seus receios e expectativas para esta experiência.

Durante a conversa, Regina acabou por abrir o coração e falar sobre a sua última relação, que já tinha revelado ter deixado alguns problemas de autoestima.

No encontro que teve com Hector, um dos pretendentes que mais lhe despertou interesse, Regina já tinha falado dessa relação complicada que teve no passado e ficou em lágrimas ao recordar as inseguranças que lhe deixou.

«Na última relação que tive, eu fui muito manipulada, diziam-me coisas horríveis, eu nunca era suficiente… Eu era uma mulher com uma autoestima muito elevada, mas esta relação destruiu toda a minha autoestima. Ao longo deste último ano eu tenho tentado recuperá-la, mas é um processo e está a ser um bocadinho difícil», revelou a protagonista.

