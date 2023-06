EXCLUSIVO APP: Intimidade entre Ana e Ivo é tema de conversa: «Só pode ser depois do programa?». Veja o momento

Depois do pedido de casamento, Ana e Ivo trocam caricias e acontece o tão esperado primeiro beijo! Veja aqui

No próximo programa… chegou o grande dia para Ana! Irá o sonho tornar-se realidade para a protagonista?

Ana encontra-se com a sua madrinha de casamento, Cláudia, para falarem sobre Ivo. Ana conta a Cláudia vários pormenores da sua relação com este e confessa: «Parece que já nos conhecemos há anos». A protagonista confessa estar rendida ao pretendente e Cláudia mostra-se feliz pela amiga.

No decorrer da conversa, ao perceber que ainda não houve intimidade entre o casal, Cláudia deixa algumas sugestões a Ana, entre risos e brincadeiras. «Só pode ser depois do programa?», questiona Cláudia. «Não sei bem o que é que eu penso de tu te casares com uma pessoa sem saberes dessa parte», acrescenta Cláudia, em risos.

O ambiente torna-se de risos e brincadeiras entre as duas amigas, visto que Cláudia insiste: «Acho que era importante saberes isso antes de casar. É melhor não haver dúvidas em certos aspetos».

As amigas acabam por conversar sobre os sentimentos de Ana por Ivo e a protagonista confessa: «A gente parece que já tivemos noutras vidas juntos». A conversa termina com um abraço entre as duas, protagonizando juntas um momento repleto de emoção.

