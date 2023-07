Casamento Marcado - Fernando regressa e tem novidades bombásticas do casamento com Márcia, após os problemas : «Foi a melhor coisa que podia ter acontecido…»

Em conversa com os restantes protagonistas, Fernando acabou por revelar novidades sobre a sua relação com Márcia. Depois de, recentemente, Fernando ter revelado que a relação estava a passar por algumas dificuldades, o ex-protagonista afirmou que está «bem casado». «Estou muito feliz com como estou agora. Estou casado com a Márcia e estou super feliz, estou mesmo radiante, foi a melhor coisa que podia ter acontecido», confessou Fernando, mostrando-se mais apaixonado do que por Márcia.

Ainda assim, o protagonista apareceu sozinho no casamento de Regina, não se fazendo acompanhar pela esposa, o que levantou alguns comentários entre os presentes.

Lembramos que no casamento de Lúcia e Bruno, Fernando chegou também sem a companhia de Márcia e essa situação foi de imediato tema de conversa, onde este confessou não estar satisfeito com a esposa: «Eu acho que vou voltar a ser o Fernando que era». O ex-protagonista justificou-se: «Porque levo no focinho, então mais vale curtir a vida», Ana, também ex-protagonista do programa responde: «Isso é a dor a falar». «É o que dá vontade de fazer é ca**r nisto», assumiu Fernando, acrescentando: «Mais vale curtir, andar com esta e com aquela, vou, vou! Pelo menos não me chateia. Mas eu nunca me chateei com isso, mas agora que eu quero uma cena séria, chateia».

Nessa conversa entre Fernando e Ana, a ex-protagonista questionou o ex-membro da banda UHF: «E porque é que vais sair da cena que tu queres?» e este respondeu intrigado: «A cena é que ela está a fazer o que eu fiz com outras, portanto não me engana!».

Na altura, pareceu que o casamento não estar na sua melhor fase, no entanto, atualmente, Fernando mostra um cenário apaixonado da vida a dois entre si e Márcia.