EXCLUSIVO APP: Fernando já escolheu a noiva? Este garante: «Eu estou decido a querer estar com ela!». Saiba tudo

Enquanto estão sentados no jardim, Fernando e Joel conversam sobre os últimos acontecimentos com as pretendentes. Momentos depois, ambos pegam nos telemóveis e veem se têm alguma mensagem das pretendentes. Joel questiona Fernando se este enviar alguma mensagem e o protagonista responde que sim. Fernando fala a Joel de uma das pretendentes e afirma: «Eu estou decido a querer estar com ela! Tenho de estar com ela, preciso de estar com ela, sinto saudades de estar com ela!». Visto isto, será que Fernando já escolheu a noiva?

Para assistir a este momento, descarregue a app oficial do TVI Reality (Casamento Marcado), disponível para iOS e Android.