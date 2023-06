O grande dia chegou: Será que a noiva de Fernando apareceu no altar?

Casamento Marcado - Convidados dos noivos chegam ao local do casamento. Veja as primeiras impressões!

O grande dia chegou para Fernando! Depois de muitas indecisões, chegou o dia do protagonista casar com Márcia. No altar, Fernando não consegue disfarçar os nervos que sente enquanto aguarda pela chegada da noiva e na dúvida se ela irá aparecer. A verdade é que Márcia não desiludiu Fernando e chegou ao altar, preparada para dar o nó com o protagonista. A chegada de Márcia foi de barco, em pleno Rio Tejo e todos os convidados ficaram emocionados com o momento. No momento dos votos, Fernando e Márcia fizeram juras de amor para sempre e os noivos tiveram um final feliz neste dia tão especial.