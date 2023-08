Casamento Marcado – Após instalar o Tinder, Francielle revela: «Não estão a perceber o que me aconteceu»

Casamento Marcado - Com provocações, Francielle mostra-se com o ex em clima de cumplicidade: «Estás cheiroso, fica longe de mim!»

Francielle fez esta tarde, na sua página de Instagram, um desabafo com os seus seguidores sobre o que lhe aconteceu. A ex-pretendente do Casamento Marcado divulgou que na semana passada criou uma conta no Tinder: «Adicionei o Tinder na sexta-feira. Queria estar atualizada, nunca tinha tido esta experiência», começa por confessar. «Vocês não estão bem a perceber o que me aconteceu», revelou Francielle, prestes a contar o que de tão inesperado lhe dita acontecido.

«Fui entrar no Tinder ontem e estava banida!», revela, indignada com a situação. A ex-pretendente justificou-se ao dizer que não tinha desrespeitado nenhuma regra da aplicação e, por isso, não entende o motivo do sucedido.

Francielle não se deixou vencer pela «partida» da aplicação e, de imediato, resolveu instalar outras aplicações de encontros: «Já que eu me casei e não deu certo…», afirma, revelando que não perde nada em experienciar «dates» a partir deste tipo de aplicações.

