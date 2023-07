Paulo lembra mágoa de irmã que lhe virou as costas: «Se ela me estiver a ver, que entre em contacto comigo»

Paulo foi convidado do programa Goucha na passada quinta-feira, dia 13 de julho, e abriu o coração acerca do seu passado. O protagonista do Casamento Marcado falou das mágoas que traz do passado, do seu primeiro casamento, de como surgiu a ideia de se inscrever no programa e de como foi viver esta experiência ao lado de Pollyanna.

O protagonista lembrou algumas das fases mais difíceis da sua vida e que o obrigaram a crescer enquanto ser humano. Em relação àquilo que viveu junto dos pais, Paulo recorda os episódios mais complicados que a sua mãe vivenciou e que o marcaram para sempre: «Teve um homem que lhe fez muito mal, até fisicamente», revelou Paulo sobre a mãe.

Sobre o seu primeiro casamento, Paulo recorda como tudo começou e confessa que teve de pedir autorização ao sogro para pedir a sua ex-mulher em casamento. Desse casamento filhos, e a verdade é que a paternidade foi um tema que emocionou Paulo durante a entrevista, na medida em que este confessou que sente culpa por ter sido um pai ausente, especialmente com o filho mais velho.

Sobre a sua família, Paulo recorda a irmã mais nova e como foi conhecê-la quando esta já tinha 16 anos. No início, Paulo confessa que a relação entre os dois era saudável, no entanto, devido a um mal-entendido, esta acabou por lhe virar as costas e desse aí perdeu o contacto com ela. Este é um assunto que magoa o protagonista e o mesmo acabou por deixar um apelo, caso a irmã o estivesse a ver, para entrar em contacto consigo e poderem voltar a ter a relação de irmãos que construíram. Veja o momento!