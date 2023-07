Após programa, Joel foi alvo de críticas: «Chamaram-me de covarde»

Andreia fala com os coaches e mostra os seus receios para dar o próximo passo!

Joel desabafa com a madrinha: «Não levo o amor da minha vida, mas levo três amigos»

Joel faz um balanço da sua experiência no programa: «Os beijos, nunca deveria ter dado»

Surpreendeu todos assim que chegou ao altar, mas agora que voltou à sua rotina, Joel olha para essa resolução e para toda a sua passagem pelo «Casamento Marcado», com uma experiência muito marcante.

Joel fez um balanço da sua experiência no programa e admite ter levado coisas positivas «para casa»: «Foi uma experiência fora do normal». «O que me levou a inscrever foi encontrar um amor», acrescentou.

«Sinto-me arrependido de algumas coisas, os beijos, nunca deveria ter avançado nessa parte», admitiu.

«Quando acabou o casamento estava com receio de voltar à vida real porque tinha uma vida um bocado solitária, mas tive a força da minha madrinha e do meu padrinho», disse.

O protagonista foi alvo de algumas críticas após o casamento que não aconteceu: «As críticas que tenho recebido que sou um covarde».